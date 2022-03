Core Keeper : Quel est ce mélange entre Minecraft et Terraria qui cartonne sur Steam ?

Core Keeper, c'est quoi ?

Les pépites à débarquer sur Steam sont nombreuses, mais peu arrivent à tirer leur épingle du jeu., notamment parce que l'expérience proposée est reposante, malgré certaines complexités.Si vous vous demandez ce qu'est Core Keeper, le jeu qui cartonne depuis sa sortie sur Steam, la réponse est simple. Il s'agit d'un jeu d'aventure et de survie. Mais dans les faits, l'expérience est bien plus complexe et complète, notamment pour un accès anticipé.Concernant l'histoire,. Vous devrez alors l'explorer pour découvrir ses mystères et en sortir. Pour cela, vous allez devoir vous équiper d'une pioche et creuser pour découvrir d'innombrables ressources dans l'immense caverne qui vous sert de maison, et les utiliser dans le but de créer d'autres outils, des équipements et toute chose pouvant vous être utile dans votre survie.. Dans un monde généré de manière procédurale,. Agriculture, cuisine, construction (et destruction) ou encore combats sont les grandes lignes de Core Keeper.Même si l'expérience est assez reposante, elle n'en reste pas moins dangereuse. Pour progresser dans votre aventure, vous aurez en effet l'obligation de battre certains mobs, et plusieurs boss. Il faudra donc avoir préalablement bien préparé ces rencontres, en ayant crafter des armures et des armes de qualité.En bref,. Son succès s'explique notamment parce qu'il s'agit d'un jeu plaisant, sans prise de tête, à l'aspect simplissime, mais avec de réelles mécaniques et choses à apprendre. Il mélange parfaitement plusieurs genres, et devrait faire partie des jeux qui connaîtront le succès ces prochains mois, puisqu'il sera agrémenté de mises à jour de contenu, jusqu'à sa sortie finale. Le fait d'être jouable aussi bien en solo qu'en coopération est également un autre point positif.