Core Keeper présente sa plus grande mise à jour, introduisant des karts et des insectes

Date de sortie de la mise à jour Desert of Beginnings

Depuis sa sortie en mars,, avec plusieurs mises à jour majeures. Celles-ci ont permis d'ajouter de nombreuses fonctionnalités et possibilités dans le jeu de survie et d'exploration, mais les développeurs, à savoir Pugstorm, ont d'autres choses de prévues. Comme attendu,, laquelle s'est détaillée et a dévoilé une date de sortie.Ainsi, la prochaine mise à jour majeure, la plus importante à l'heure actuelle selon les développeurs,. Côté contenu, accrochez-vous, puisque vous allez pouvoir découvrir une multitude de choses.Sans surprise,, livrant ses propres ressources et dangers, que les joueurs pourront explorer à leur risque et péril. Un sous-biome sera également ajouté, Molten Quarry, tout comme de nouveaux ennemis, lesquels s'annoncent coriaces, comme nous pouvons le voir dans la vidéo partagée par les développeurs. Naturellement,Mentionnons également que. Idéal pour se déplacer plus vite dans les grands biomes et récolter plus rapidement les ressources convoitées, telles que le nouveau minerai, la Galaxite. Enfin,Tout cela, et bien plus, sera disponible. Si vous n'avez pas encore découvert, qui est disponible en accès anticipé sur Steam, c'est le moment idéal de se lancer dans cette aventure.