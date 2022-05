Core Keeper : Le fer (iron), comment obtenir le minerai ?

Comment obtenir du fer (iron) dans Core Keeper ?

À l'instar de plusieurs autres jeux de survie du genre, Core Keeper vous demandera sans cesse d'améliorer votre équipement, avec une matière de meilleure qualité. C'est le cas de dudans sa version anglaise, qui n'est pas aussi facile à trouver que le cuivre, par exemple. Pour mettre la main dessus, vous allez devoir explorer un peu les cavernes et vous rendre dans des zones un peu plus hostiles.Si le cuivre est relativement facile à récupérer, et que l'étain s'obtient sans trop de problèmes après quelques heures de jeu,, pour plusieurs raisons. Il vous faut, déjà, des outils de meilleure qualité, étant donné que la pioche en bois ne fera pas l'affaire, et que celle en cuivre n'est pas non plus idéale. Ensuite, les ennemis sont un peu plus nombreux et plus agressifs.Pour mettre la main sur du, vous allez devoir vous rendre dans un biome spécial, celui des. Ce biome est matérialisé par un sol gris, sur la carte notamment. Nous les trouvons tout autour de la zone de départ, au-delà d'un canyon qu'il faudra traverser grâce à un pont. Sur place, vous devrez être équipé d'armes telles qu'une épée en cuivre (minimum au niveau de la qualité), puisque vous y trouverez des larves et des rôdeurs, qui infligent bien plus de dégâts que les slimes.Concernant le, vous le trouverez dans les blocs de pierre, comme pour les autres minerais. Il scintille dans le noir, ce qui facilite sa découverte. Utilisez une pioche en étain pour casser ces blocs. Ensuite, vous n'avez plus qu'à fondre les pépites, pour obtenirlesquels peuvent être utilisés pour améliorer vos équipements et progresser un peu plus dans l'aventure.Comme les autres ressources, notez que vous pouvez, que vous croiserez aux quatre coins de la caverne.