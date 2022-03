Core Keeper : La pêche, comment pêcher et avoir des poissons ?

Comment pêcher dans Core Keeper ?

Obtenir une canne à pêche

Comment attraper les poissons ?

Ligne de la canne à pêche blanche et poisson de couleur normale → Le moment pour pêcher .

. Ligne de la canne à pêche rouge et/ou poisson rouge → Il faut relâcher le clic de la souris .

. La barre rouge, en dessous, est également à surveiller. Plus elle tire vers le rouge, plus les chances de capturer le poisson s'amoindrissent.

Si le poisson sort de la barre à droite, il est perdu.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les activités sont très nombreuses dans, et la pêche en fait bien évidemment partie. Très vite, vous devriez tomber sur des étendues d'eau, dans lesquelles des choses scintillent. Mais vous n'y avez pas accès. Il faudra, pour cela,. Si vous ne savez pas comment pêcher, ou bien obtenir cette fameuse canne à pêche, nous vous expliquonsBien évidemment, il n'y a pas de pêche sans l'outil indispensable : la canne à pêche. Dans Core Keeper, vous avez deux façons d'en obtenir une. La première, miser sur la chance et la looter dans un des coffres que vous trouverez dans ce gigantesque monde ouvert. De notre côté, nous en avons trouvé deux en l'espace de quelques heures. Toutefois, si la RNG n'est pas avec vous, vous pourrez crafter une canne à pêche, avec une table de craft améliorée.Une fois que vous avez la canne à pêche, vous allez devoir repérer les petites étoiles qui sortent de l'eau, à la manière du minerai dans la caverne (voir image ci-dessous). Vous n'aurez plus qu'à la lancer (avec clic droit par défaut) et attendre quelques secondes que la prise morde. Une fois fait, les choses sérieuses commencent.. Il y a deux choses à prendre en compte : la tension de la ligne et la force du poisson. Si le poisson est de couleur normale et que la ligne est blanche, alors cliquez sur le bouton droit de la souris (par défaut) en restant appuyé, jusqu'au moment où la ligne et/ou le poisson deviennent rouges. Une fois que les deux sont revenus à leur couleur normale, réitérez l'opération.Cela peut prendre de longues secondes avant de pêcher un poisson, ou un autre objet dans Core Keeper, d'autant plus que certains sont très difficiles à récupérer. Toutefois, vous trouverez parfois le rythme à adopter pour pêcher ce fameux poisson. Par exemple : 3 secondes de clic → 2 secondes sans rien faire → 3 secondes de clic et ainsi de suite. Il semblerait en effet que chaque poisson ait son pattern, ainsi, la durée du clic varie, et donc la difficulté à le capturer augmente si le temps de clic est très faible.Notez que les poissons sont très utiles pour la cuisine, puisque combinés avec d'autres ingrédients, ils permettent d'obtenir des plats régénérant un bon nombre de PV, avec d'autres bonus temporaires.