Core Keeper : Guide du débutant et astuces pour bien démarrer

Guide du débutant de Core Keeper

Création du personnage

Récolter du bois (wood)

Craftez un établi

Faites un potager

Faites un lit

Jouez à plusieurs

Dans Core Keeper , vous vous retrouvez plongé et coincé dans une énigmatique grotte, remplie de ressources en tout genre, mais aussi des menaces particulièrement dangereuses. C'est pourquoi il est important de, pour comprendre tout de suite quelles sont les clés et les choses à maîtriser. C'est pourquoi nous vous donnons quelques astuces, parmi tant d'autres, pour que vous puissiez vous familiariser un peu plus vite avec ce jeu de survie, d'exploration et de crafting.La première chose que vous serez amenée à faire lorsque vous lancerez. Si vous allez pouvoir choisir les traits physiques et ses vêtements, vous pourrez également sélectionner un background, une histoire. Celle-ci aura une importance, puisque selon ce que vous choisirez, vous pourrez obtenir divers bonus. De ce fait, pensez à bien toutes les consulter, pour choisir les bonus qui vous conviennent le plus.Une fois dans la caverne, vous n'aurez quasiment aucune information ni aide. Vous serez face à quatre bâtiments, sans énergie. L'objectif sera donc de résoudre ce mystère, qui est en fait la trame de Core Keeper. De ce fait, dans les premières minutes du jeu, vous devrez comprendre comment faire pour commencer votre périple. Vous allez devoir, dans un premier temps, vous éclairer.Après en avoir récolté un certain nombre,. N'hésitez pas à en abuser.(avec du bois). Elle vous permettra d'explorer plus facilement les alentours et de trouver des ressources bien plus intéressantes.Ensuite, lorsque vous vous serez aventuré légèrement dans les grottes, et que vous aurez trouvé du cuivre (cooper en version anglaise), vous allez pouvoir obtenir des améliorations pour certaines choses, et en fabriquer de nouvelles.Vous pourrez ainsi créer une pioche, une pelle, une épée et une houe en cuivre, mais aussi une lanterne à équiper sur votre main libre, et un arrosoir. Vous aurez également accès à une fonderie et un poste de cuisine, pour fondre vos métaux et cuisiner des plats, bien plus intéressants niveau boost que la nourriture récoltée telle quelle sur le terrain.Grâce à la houe et l'arrosoir que vous pourrez obtenir assez vite, vous allez pouvoir faire un potager. Celui-ci est particulièrement utile, étant donné que vous pourrez planter les graines obtenues lors de vos petites excursions, et ainsi vous assurez de ne jamais manquer de nourriture. Nous vous conseillons d'ailleurs de faire des mélanges, grâce à la station de cuisine, pour obtenir des consommables très intéressants. Vous pourrez également planter des racines, pour en obtenir encore plus.N'oubliez pas d'arroser vos plantations après avoir planté une graine, pour qu'elles poussent.Comme dans Minecraft, le lit est utile. Si vous vous faites tuer, notamment en combattant l'un des boss, vous serez heureux de réapparaître dans votre lit. Il a cependant d'autres intérêts,, ce qui vous évitera d'utiliser de la nourriture si vous êtes à court. Vous pouvez donc construire des bases avancées, si vous partez explorer assez loin de votre base initiale, en y installant un lit, vous permettant d'avoir un point de réapparition, au cas où.La dernière petite astuce n'en est pas vraiment une.. L'aventure est également plus plaisante en étant ensemble, maisCore Keeper est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam. Vous pouvez toutefois l'acquérir tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire