Core Keeper : Comment réparer ses outils et objets ?

Réparer ses outils et objets dans Core Keeper

Comment obtenir des Scrap Parts/pièces de récupération ?

Comment réparer les objets ?

Dans, vous aurez la possibilité de crafter un bon nombre d'objets, lesquels vous permettront d'explorer un peu plus la caverne dans laquelle vous vous trouvez, ou encore de cultiver certaines plantes ou de pêcher. En bref, il existe de nombreux objets, mais le hic, à l'instar des jeux similaires, comme Minecraft, est que ces objets ont une durée de vie. Leur durabilité n'est, hélas, pas infinie, ce qui vous demandera de garder un œil sur leur état général, pour éviter qu'ils se cassent.Avant d'atteindre ce fameux point de non-retour,un point à ne pas négliger, notamment pour les outils vous demandant des ressources plus rares pour la création.Après quelques minutes de jeu, vous aurez la possibilité de crafter plusieurs objets, dont certains sont très, très utiles, à l'image de la «», que nous pouvons traduire par « Station de récupération et de réparation ». Vous aurez besoin de 5 bois et 5 cuivres pour le construire., mais cela a un coût, les «», des pièces de récupération.Pour récupérer ces précieuses pièces, vous n'avez qu'à détruire des armes ou des objets que vous n'utilisez pas ou plus, par le biais de la station de réparation. Nous vous conseillons de le faire, notamment, avec la pioche ou la pelle de base, puisque cela ne demande que des bouts de bois.Ensuite, une fois les Scrap Parts en votre possession, retournez dans la Salvage and Repair Station,. Encore une fois, nous vous conseillons de ne le faire que sur les outils et armes de qualité supérieure, mais aussi la canne à pêche, si vous n'avez pas débloqué le craft.Si, par malheur, vous avez détruit une arme ou réparé un objet qui ne devait pas l'être, vous pourrez normalement revenir en arrière en appuyant sur la touche « E » (par défaut).