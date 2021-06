Control est offert sur l'Epic Games Store

Control est gratuit sur l'Epic Games Store

Control raconte l'histoire de Jesse Faden et de sa quête personnelle de réponses, tandis qu'elle endosse son nouveau rôle de directrice. Le monde de Control possède sa propre histoire, tout comme les alliés que Jesse se fera au fil du temps. Alors que Jesse coopère avec d'autres agents du Bureau, elle fait la découverte d'étranges expériences et secrets.

Comment récupérer Control gratuitement ?

Depuis maintenant deux ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, FM, World War Z, Star Wars: Battlefront 2 ou même NBA 2K21 récemment. Pour ce quatrième et dernier jeu mystère, nous avons le droit à, ayant connu le succès lors de sa sortie, en 2019.Dès ce 10 juin, et pendant une semaine, il est possible de, qui va fêter ses deux ans dans un peu plus de deux mois, le 27 août. Si vous n'avez jamais tenté l'expérience, c'est donc le moment où jamais.Control, qui est développé par Remedy Entertainment, vous propose d'incarner Jesse Fade, qui doit empêcher une force maléfique, qui a pris le contrôle du Bureau Fédéral de Contrôle, tout en voulant en savoir plus sur la mystérieuse disparition de son frère. Très bien accueilli lors de sa sortie, le jeu de tir à la troisième personne a reçu de nombreux prix et fait figure de l'un des meilleurs jeux solo dans son genre ces dernières années.Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 10 juin à 17h et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 17 juin pour le réclamer.Si, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu prendre part à l'offre, sachez que notre partenaireVous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store à cette adresse