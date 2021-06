Control : Remedy Entertainment développe un jeu multijoueur

Control est d'abord et avant tout un monde. Un lieu pour une multitude d'histoires, d'événements et de personnages. Un lieu où des choses inattendues, étranges et extraordinaires se produisent. Nous avons donné le coup d'envoi avec l'entrée de Jesse dans la Vieille Maison, mais il y a plus dans ce monde. Oh, tellement plus.

Nous comprenons qu'il y aura du scepticisme à propos du multijoueur, mais je crois que nous pouvons créer des expériences partagées sans compromettre l'ADN unique de ce que nous sommes, ou les histoires que nous voulons raconter.

Il semblerait que Remedy Entertainment n'en ait pas encore fini avec son titre à succès Control. Sorti en 2019, il avait connu un fort succès et avait su conquérir le cœur des joueurs. Jouable entièrement en solo, le titre nous amenait à faire la rencontre de la protagoniste Jesse Fade, et notre héroïne devait alors faire face à une étrange force maléfique qui avait pris le contrôle du Bureau Fédéral de Contrôle. Depuis, le studio a, semble-t-il, décidé d'étendre encore un peu plus l'univers de son jeu puisque celui-ci aura droit à un spin-off. Contrairement à Control, celui-ci sera multijoueur. Bien que le directeur soit resté discret concernant le type de jeu que sera ce spin-off, ses déclarations confirment tout de même qu'il sera bel et bien un titre multijoueur. Nous en saurons davantage dans les mois à venir concernant ce projet. Pour rappel, Control est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.