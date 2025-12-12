Control: Resonant se montre pour la première fois dans un trailer hypnotisant

Remedy Entertainment a fait une belle surprise aux amateurs de Control lors des Game Awards 2025. La suite du titre a eu droit à sa révélation « World Premiere » et a même partagé une fenêtre de sortie.
Fin novembre, un cabinet d'avocats travaillant régulièrement avec Remedy Entertainment avait déposé une nouvelle marque en lien avec Control
. Rapidement, les joueurs ont pensé qu'une suite ou qu'un spin-off pouvaient être en développement. La date, très proche de celle des Game Awards 2025, sous-entendait que le projet serait dévoilé pendant la cérémonie.
Celles et ceux qui avaient soumis cette hypothèse ont donc été ravis de voir Control: Resonant
prendre vie sous leurs yeux. D'ailleurs, une bonne nouvelle ne venant jamais seule : ce nouveau titre est la suite du jeu sorti en 2019.
Dylan prêt à explorer une version surnaturelle de New York
Les premières images de Control: Resonant ont donc été diffusées pendant la cérémonie et un premier détail a interloqué les spectateurs : le personnage principal est un homme
. Si le premier opus de Control racontait l'histoire de Jesse Faden et de sa quête pour retrouver son frère, cette suite va se concentrer sur ce dernier. Ce trailer nous a donc permis de faire un peu plus connaissance avec Dylan.
Si vous avez joué à Control, vous avez déjà vu Dylan dans les dernières minutes du jeu, prisonnier dans une petite cellule en plexigas après son infection. Mais le trailer de Control: Resonant montre le jeune homme s'éveillant après avoir été transpercé d'une barre de fer. Une fois libre, Dylan entend d'étranges murmures et il peut utiliser la barre en question, prénommée Aberrant, comme une arme modulable
.
Control: Resonant disponible dans le courant de l'année 2026
Dès lors, Dylan se lance dans l'exploration d'une version alternative et surnaturelle de New York où de nombreuses menaces l'attendent. Proposant un gameplay orienté action/RPG et beat'em up
, Control: Resonant est une vraie suite. Mais le codirecteur créatif du jeu a précisé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir joué au premier opus pour comprendre l'histoire de ce nouveau jeu.
Mais la vraie surprise vient de la dernière révélation de ce trailer. Control: Resonant sera lancé en 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series,
sans date plus précise pour le moment. De quoi tenir en haleine les fidèles de la franchise de Remedy Entertainment.
commentaire (1)
j'aurai bien vu un one-shot pour la licence, le 1er était très bon