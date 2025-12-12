Control: Resonant se montre pour la première fois dans un trailer hypnotisant



le 12 décembre 2025 à 09h29 Publié par Justine Manchuelle le 12 décembre 2025 à 09h29

Remedy Entertainment a fait une belle surprise aux amateurs de Control lors des Game Awards 2025. La suite du titre a eu droit à sa révélation « World Premiere » et a même partagé une fenêtre de sortie.