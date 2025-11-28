Control : Un nouveau projet présenté aux Game Awards 2025 ?

Une curieuse marque déposée en lien avec Control a été repérée. Mais si la nature de ce projet est encore inconnue, ce dernier pourrait bien faire une apparition surprise pendant la cérémonie vedette de cette fin d'année.
Remedy Entertainment est actuellement très occupé par les mises à jour et le contenu additionnel prévu pour FBC: Firebreak
, le spin-off de Control
. Cependant, les développeurs n'ont pas oublié le titre d'origine et semblent préparer une petite surprise pour les fidèles de la franchise
. C'est en tout cas ce que suggère une étrange découverte faite du côté des marques déposées.
Un mystérieux « Control Resonant » apparu en ligne
Pour pouvoir utiliser un nom spécifique et l'associer à un produit, un jeu ou un service, il est nécessaire de déposer un nom de marque et de le faire valider. Or, comme le rapporte le média MP1st
, Nordia Attorneys at Law (cabinet d'avocats travaillant avec Remedy Enterainment) a déposé en Europe la marque « Control Resonant ».
Instinctivement, les joueurs peuvent penser que cette marque est liée à une suite du premier opus ou à un nouveau spin-off. Mais les détails du dépôt suggèrent autre chose.
En effet, il est possible de lire dans la validation de la marque déposée qu'elle est rattachée aux catégories « services de jeux vidéo » et « séries télévisées et de films »
. Cela suggère que l'univers de Control pourrait devenir transmédia dans les prochains mois et que la révélation de ces projets serait toute proche.
Ce nouveau projet Control révélé au cours de la cérémonie du 11 décembre ?
Le dépôt de marque survient à seulement quelques jours de la cérémonie des Game Awards 2025
. Bien entendu, il peut s'agir d'une simple coïncidence. Mais l'événement est l'occasion pour de nombreux éditeurs et développeurs de présenter leurs nouveaux projets lors des légendaires « World Premiere ».
Mais selon vous, est-ce que Concord Resonant sera présent à la cérémonie ? S'agit-il d'une suite, d'un spin-off ou d'une série ? Partagez vos théories et vos attentes pour ce nouveau produit dans les commentaires ci-dessous.
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