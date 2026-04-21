PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en mai 2026

PlayStation a dévoilé, il y a très peu de temps, les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de mai 2026.

Comme vous le savez probablement déjà, PlayStation a lancé, en 2022, sa toute nouvelle formule PlayStation Plus (aussi dit « PS Plus »). Depuis ce moment-là, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 et/ou sur PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou PS Plus Premium ont, dès lors, accès à un catalogue se renouvelant régulièrement.

De ce fait, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans le PS Plus Extra et PS Plus Premium, alors que d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissons désormais les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et PS Plus Premium en mai 2026.

Liste des jeux quittant le PS Plus Extra et PS Plus Premium en mai 2026

Au cours du mois de mai 2026, plusieurs jeux ne seront plus disponibles via le PS Plus Extra et/ou Premium. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des titres qui vont quitter le service de PlayStation le mois prochain :

MotoGP 25

Sand Land

Soul Hackers 2

Mortal Shell

Mortal Shell Enhanced Edition

Controle Ultimate Edition

The Dark Pictures Anthology Man of Medan

The Dark Pictures Anthology Little Hope

Les abonnements PlayStation Plus

En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.



L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.



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Celles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».