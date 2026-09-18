Control Resonant est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 septembre 2026 à 12h06
Plusieurs joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence ou non de Control Resonant dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Control Resonant est-il dans le Game Pass ?

Plutôt attendu par les fans de la licence, Control Resonant, qui est développé par Remedy Entertainment, doit débarquer à la fin du mois de septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, le titre fait l'objet de plusieurs interrogations de la part de la communauté. De ce fait, certains joueurs et joueuses se demandent si le nouveau jeu de Remedy Entertainment sera dans le célèbre service de Microsoft, le Game Pass, afin de savoir s'il est nécessaire ou non de passer par la case achat.

Dans ce qui suit, nous vous partageons tout ce qu'il y a à savoir à propos de l'arrivée de Control Resonant dans le Game Pass.

Control Resonant est-il dans le Game Pass ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu que Control Resonant entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. En effet, à travers les différentes communications officielles, Remedy Entertainment n'a pas annoncé l'entrée de son jeu dans le fameux service de Microsoft.

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Néanmoins, il y a des chances que Control Resonant intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, arrivent régulièrement dans ledit service, et ce, tous les mois, pour être plus précis. Ainsi, il se peut que Remedy Entertainment décide de proposer Control Resonant dans le Game Pass, à l'avenir. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est moins sûr, à ce stade. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Control Resonant doit sortir le 24 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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