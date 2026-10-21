Énergie gratuite Coin Master Board Adventure 21 octobre 2026

TFT : Riot Games s'excuse pour la transition difficile vers Unreal Engine et promet plus de transparence avec « Follow the Fix »

Face aux problèmes techniques rencontrés sur le set 18 de TFT en raison de la transition vers le moteur Unreal Engine, Riot Games s'excuse et présente son initiative « Follow the Fix », visant à offrir une transparence totale aux joueurs concernant la résolution des bugs.