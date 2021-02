Chivalry 2 partage sa date de sortie

Quand sort Chivalry 2 ?

L'annonce de Chivalry 2 lors de l'E3 2019 avait globalement été bien accueillie, puisque le premier épisode, sorti en 2012, reste une réussite et possède une jolie communauté. Si nous devions le voir arriver sur nos PC et consoles durant l'année 2021, le titre avait finalement été repoussé à une date indéterminée. Torn Banner Studios, en charge de son développement,, suite du premier opus et prenant donc place dans un univers médiéval, où les combats à l'épé et autres découpages de têtes seront bien évidemment légion. Ici, 64 joueurs pourront s'affronter et lancer à peu près tout ce qu'ils ont sous la main, pour tenter d'éliminer leurs adversaires, que ce soit des poules, des lances et même des fourchettes. Bien évidemment, les chevaliers en herbe auront tout un panel d'armes à leur disposition si les épées ou les objets à lancer ne leur conviennent pas.Chivalry 2 étant un jeu multijoueur qui se rendra disponible sur PC et consoles, Torn Banner Studios a fait en sorte que le cross-play soit activé, afin que chacun puisse jouer avec ses amis, quelle que soit la plateforme.Rendez-vous donc dès le 8 juin pour découvrir Chivalry 2, sur PC (exclusif à l'Epic Games Store pendant un an), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour l'occasion, de nouvelles images ont été partagées. Celles et ceux précommandant la version normale auront un skin d'armes exclusifs, alors que précommander la version spéciale auront de nombreux bonus, comme une armure unique. Une bêta fermée sera organisée en mars, vous pouvez retrouver toutes les informations ici