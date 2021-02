Comment participer à la bêta fermée de Chivalry 2 ?

À l'instar de nombreux autres multijoueur, Chivalry 2 lancera une bêta durant quelques jours, pour tester plusieurs fonctionnalités, notamment le cross-play, afin de s'assurer d'être fin prêt lors de son lancement, qui arrivera en juin. Cependant, il s'agit ici d'une bêta fermée, qui est donc réservée à certains joueurs. Nous vous expliquons ci-dessous les différentes méthodes pour tenter d'y participer.En parallèle de l'annonce de la date de sortie de Chivalry 2, prévue pour le 8 juin 2021, Torn Banner Studios a indiqué qu'une bêta fermée aurait lieu quelques semaines plus tôt, à la fin du mois de mars, du 26 au 29 pour être plus précis, sur toutes les plateformes. Le but étant notamment de vérifier que le cross-play fonctionne bien. Il existe deux possibilités pour tenter de faire partie de ces « bêta-testeurs » et donc de découvrir en avant-première l'expérience de Chivalry 2.La première, la plus simple, est de précommander le jeu sur PC, qui vous garantit un accès à la bêta. Le titre se rendra disponible uniquement sur l'Epic Games Store (exclusivité d'un an), ce qui peut en refroidir plus d'un. La seconde option vous demande simplement de vous enregistrer à cette adresse , en renseignant la plateforme sur laquelle vous souhaitez avoir l'accès, mais mise davantage sur le hasard, étant donné que vous ne serez pas assuré d'obtenir un accès.Notez également qu'une close de non-divulgation (NDA) sera en place, vous interdisant de partager des images ou des vidéos de la bêta fermée de Chivalry 2. Les serveurs de deux régions seront ouverts pour l'occasion, en Europe et en Amérique du Nord.Si vous faites partie des heureux élus, vous sera averti par mail peu avant le lancement de la bêta (26-29 mars). Chivalry 2 arrivera quant à lui le 8 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.