Chivalry 2 arrive sur Steam, avec une mise à jour majeure

Disponible depuis le 8 juin 2021, Chivalry 2 n'était jouable que via sur l'Epic Games Store, sur PC, étant donné qu'il était exclusif à cette plateforme. De ce fait, de nombreux joueurs n'avaient pas tenté l'expérience, attendant son arrivée sur Steam. Un an après, l'exclusivité se termine etTorn Banner Studios a indiqué que, soit un an et quatre jours après sa sortie. Une excellente nouvelle pour tous, puisque cela permettra également de relancer l'intérêt du jeu, qui avait connu une sortie réussie, malgré les différents problèmes, notamment liés aux serveurs ou l'optimisation.En plus de cette sortie,, sur toutes les plateformes (PC, PS4 et Xbox One). Ce sera. Nous pourrons, entre autres, découvrir une nouvelle faction, de nouvelles cartes (pour le mode Objectifs et Match à mort par équipe) et bien plus de choses qui n'ont pas encore été révélées. Il semblerait également que les chevaux soient introduits avec cette mise à jour. Selon les premières informations, ils ne seront disponibles que sur les nouvelles cartes, dans un premier temps.Pour le reste, noter que d'autres mises à jour sont prévues pour la fin de l'année 2022, comprenant, entre autres, une prise en charge totale du cross-play et de nouvelles armes, en plus de diverses corrections., mais aussi cette mise à jour majeure intitulée Tenosian Invasion. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits , pour ne pas oublier son lancement. Sinon, si vous souhaitez vous le procurer d'ici là, tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :