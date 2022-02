Chivalry 2 ajoute une nouvelle carte et de nouveaux personnages

PC Édition standard → 14,29 € au lieu de 35,99 €, soit 60 % de réduction. Édition spéciale → 16,79 € au lieu de 43,99 €, soit 62 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après quelques semaines passées en test,. Il s'agit de l'une des plus importantes depuis la sortie du jeu, en juin 2021. Au programme donc, nous pouvons voir débarquer The Raid on Aberfell, une carte pour le mode objectif en équipe, dans laquelle 64 joueurs peuvent s'affronter. L'équipe attaquante devrait piller le village et détruire certains monuments, dont des obélisques, alors que les défenseurs devront, sans surprise, tout faire pour les en empêcher.L'autre nouveauté majeure de cette mise à jour. Ils sont chargés de défendre les pierres anciennes et armés de puissantes armes de mêlée, en forme de bâton. Les joueurs ayant les meilleurs scores pourront jouer les druides. Une nouvelle fonctionnalité a également été implantée, toujours en lien avec cette carte : la possibilité de voler des porcs et de les lancer (si vous en avez envie). Les paysans pourront également être capturés. Dans le même style,Pour le reste, mentionnons une nouvelle arme,. Réservée à la classe Vanguard, elle pourra être personnalisée avec les skins Claymore. D'ailleurs, une série de cosmétiques arrivent par le biais de cette mise à jour.reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :