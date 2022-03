Chivalry 2 se dote d'un week-end gratuit, jusqu'au 21 mars

Un week-end gratuit pour Chivalry 2

PC Édition standard → 13,49 € au lieu de 35,99 €, soit 63 % de réduction. Édition spéciale → 14,59 € au lieu de 43,99 €, soit 67 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Chivalry 2 est disponible depuis près d'un an et a séduit plus d'un million de joueurs, lesquels s'affrontent dans des batailles intenses et sanglantes, à l'aide d'armes médiévales tranchantes. Malgré différents problèmes, qui n'ont pas forcément tous été corrigés,Ce n'est pas la première fois que Torn Banner Studios propose un week-end gratuit, puisque cela avait déjà été le cas en fin d'année 2021. Les développeurs ont décidé de réitérer l'opération en ce début d'année,. Malheureusement, seuls les joueurs PC sont éligibles, laissant de côté les joueurs console, que ce soit sur PlayStation ou Xbox.Pour participer à cette offre, il vous suffit de vous rendre sur la page Epic Games Store du jeu , et de le télécharger, dès ce jeudi 17 mars à 16h. Vous aurez bien évidemment accès à l'entièreté du contenu et pourrez conserver votre progression si vous l'achetez par la suite. Le jeu sera d'ailleurs en promotion pendant la durée de l'événement.Bien que disponible depuis le mois de juin 2021,. Nous ne savons pas encore ce qui sera implanté, mais de nouvelles cartes et des armes seront, normalement, au programme. D'ailleurs, les développeurs travaillent en ce moment sur « la plus grande mise à jour » du jeu de batailles médiévales.reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :