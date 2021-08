Chivalry 2 écoule un million de copies

PC Édition standard → 21,99 € au lieu de 35,99 €, soit 39 % de réduction. Édition spéciale → 29,89 € au lieu de 43,99 €, soit 32 % de réduction.

Malgré les critiques pas toujours positives de la part des joueurs,. Torn Banner Studios et Tripwire Presents, respectivement développeur et éditeur, sont fiers d'annoncer que. Il s'agit là d'une donnée importante, puisqu'il s'agit du meilleur lancement pour un jeu Torn Banner Studios. Sachant que le titre est exclusif à l'Epic Games Store sur PC, cette sortie est une réussite totale.Le studio en a profité pour partager quelques informations insolites,. La classe la plus populaire est l'Officier et l'arme qui revient le plus souvent est le Messer.Pour rappel, la dernière mise à jour deapporte plusieurs nouveautés, comme deux nouvelles cartes et un mode Arène (plus d'informations ici ). D'autres mises à jour de ce genre sont prévues dans les mois à venir, ayant pour but d'enrichir le contenu présent.reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :