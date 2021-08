Chivalry 2 déploie House Galencourt, sa première mise à jour majeure

PC Édition standard → 21,99 € au lieu de 35,99 €, soit 39 % de réduction. Édition spéciale → 29,89 € au lieu de 43,99 €, soit 32 % de réduction.

Certains joueurs estimaient quemanquait de contenu lors de son lancement, au début du mois de juin 2021. Après deux mois, et une partie de la communauté lassée, Torn Banner Studios revientParmi celui-ci, nous retrouvons deux cartes,. Enfin, probablement la nouvelle que les joueurs attendaient le plus,(pour le moment jouable sur Tournament Grounds, Fighting Pits, et Courtyard). L'objectif est d'être la première équipe à remporter cinq manches.La fonctionnalité permettant de suivre ses flèches (disponible dans le premier opus) est également implantée avec cette mise à jour, alors que plus de 60 items de personnalisation sont déployés.En plus de tout cela, d'innombrables problèmes ont été corrigés, et plusieurs ajustements effectués, en fonction des retours de la communauté. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le patch notes complet (en anglais) ici . Le contenu de cette mise à jour a également été présenté en vidéo.D'autres mises à jour de ce genre devraient être publiées dans les semaines et mois à venir. Chivalry 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :