Développé et édité par le studio bordelais Playwing, Century: Age of Ashes a réussi à convaincre un grand nombre de joueurs et de joueuses depuis sa sortie , en free-to-play, sur PC en décembre dernier. D'ailleurs, ce nombre risque de grimper dès le début du mois de mars, car. En effet, sa sortie sur les dernières plateformes Microsoft est prévue pour le 10 mars prochain.Pour rappel, le titre de Playwing propose actuellement trois modes de jeu, Carnage, Raid et Pillage. Les joueurs et joueuses peuvent sélectionner une classe, disposant de compétences spécifiques, parmi les trois disponibles à ce jour. Le mode Carnage est un match à mort dans lequel deux équipes de six personnes s'affrontent dans une arène. Raid est semblable à Carnage, mais l'objectif principal est de récupérer un drapeau. Finalement, le mode Pillage invite les joueurs à voler l'or de diverses et puissantes créatures, ou bien à l'équipe adverse.Suivant leur titre de près, les équipes de Playwing déploieront de nouvelles mises à jour régulièrement afin d'apporter de nouveaux contenus et améliorer l'expérience de jeu proposée. Une sortie sur PlayStation est également prévue, tout comme un portage sur mobile , dans une version autonome.est actuellement disponible sur PC.Il s'agit d'un titre free-to-play.