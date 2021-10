Century: Age of Ashes s'invitera également sur PlayStation, Xbox et mobiles

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Playwing LTD, le jeune studio de développement à l'origine de, vient d'annoncer que son jeu de combat de dragons allait également être disponible sur consoles.La bonne nouvelle, selon les informations communiquées par les développeurs, est que lorsque la version consoles sera dans la nature,. Cela veut donc dire que si vous commencez à jouer sur PC, vous pourrez reprendre là où vous en étiez sur console. Le cross-play vous permettra de jouer avec vos amis, sans que la différence de plateforme soit un frein.. Elle est attendue plus tard en 2022. Là encore, aucune fenêtre de sortie plus précise n'a été donnée. Playwing LTD que nous aurons de plus amples informations dans les mois à venir, notamment sur la version consoles, qui était demandée par la communauté.Si jamais vous n'avez pas entendu parler de, sachez qu'il s'agit d'un jeu de combat, dans lequel des dragons, de toute sorte, s'affrontent. Plusieurs modes seront disponibles lors de son lancement,. Trois classes seront jouables (Gardebrise, Maraudeur, Spectre) ayant chacune leur style de jeu. Il sera même possible de personnaliser son dragon grâce à des skins.La sortie deest programmée, sur PC, pour le 2 décembre, par l'intermédiaire de Steam, en free-to-play.