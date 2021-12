Century: Age of Ashes : Comment obtenir des œufs de dragon et les faire éclore ?

Comment obtenir des œufs de dragon dans Century: Age of Ashes ?

Comment faire éclore ces œufs de dragon ?

propose un concept original : des combats de dragons. Doté d'un gameplay assez sympathique et nerveux, il a séduit de nombreux joueurs depuis sa sortie, puisque 500 000 ont tenté l'expérience dans les deux semaines suivant son lancement, alors qu'il n'est disponible que sur Steam. Tout naturellement, plusieurs questions reviennent sur certaines mécaniques, dontest tout simple, puisque vous en débloquez en jouant. En atteignant certains paliers ou en réussissant des missions, vous pourrez donc mettre la main sur ces précieux objets, qui vous seront bien évidemment utiles.Notez que vous pouvez également en obtenir via la boutique du jeu, mais cela vous demandera de dépenser de l'argent.Naturellement, ces œufs ont un objectif : vous permettre de découvrir de nouveaux dragons. Il faudra avant cela les faire éclore, ce qui n'est pas une mince affaire. Vous allez devoir jouer et valider quelques missions, quatre au total par œuf, pour qu'ils éclosent et que vous puissiez voir leur contenu. Vous pourrez ensuite sélectionner ces dragons pour partir combattre sur le champ de bataille.Pour suivre les missions que vous avez à faire et voir où vous en êtes dans votre progression, vous pouvez consulter le « Nid » qui est un onglet accessible via le menu principal, dans la partie « Classes ». Concernant les missions, elles sont variables d'un œuf à l'autre, pensez donc à bien les consulter pour rapidement les faire évoluer et obtenir ce précieux dragon.Rappelons quereste disponible sur PC, en free-to-play.