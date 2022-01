Century: Age of Ashes dépasse le million de joueurs uniques

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis le début du mois de décembre 2021,. En quelques semaines, ce sont un peu plus d'un million de joueurs qui sont tombés sous le charme de ce jeu, proposant une expérience originale, où des dragons s'affrontent. En effet, si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu multijoueur disponible en free-to-play, sachez qu'il propose des combats de dragons, dans plusieurs modes iconiques du genre, tels que match à mort par équipe, capture de drapeau ou encore une Pillage.Voir autant de joueurs, en si peu de temps, est évidemment une très bonne nouvelle pour le studio indépendant Playwing LTD, qui ne s'attendait probablement pas à de telles performances. Pascal Barret, directeur artistique, explique d'ailleurs que « Nous ne pouvons pas être plus heureux de voir un million de joueurs prendre leur envol dans le ciel en seulement quelques semaines. Century. Age of Ashes a reçu un soutien incroyable de la part des critiques et de la communauté, qui peut désormais étancher sa soif de fantasy à dos de dragon - et elle peut s'attendre à beaucoup plus de contenu dans les mois à venir ».Comme il fallait s'y attendre, de nouvelles choses seront donc introduites ces prochains mois. De nouveaux modes ou de nouvelles classes, en plus d'autres événements temporaires, peuvent faire partie de la liste. En outre, nous rappelons quearrivera également sur Xbox Series et PlayStation 5 d'ici peu de temps, avec le cross-play, mais aussi sur mobile, dans une version autonome.