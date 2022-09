Century: Age of Ashes : Les versions PS4 et PS5 disposent d'une date de sortie

Century: Age of Ashes is ready to unleash its fury on @PlayStation!



🔥 PS4 & PS5 - 26 September 2022 🔥 pic.twitter.com/gqOUV8Xqk1 — Century: Age of Ashes (@PlayCentury) September 22, 2022

est tout d'abord arrivé sur PC, à la fin de l'année 2021. Le titre du studio de développement Playwing s'est ensuite rendu disponible sur consoles Xbox Series, au début du mois de mars 2022. Si les versions PS4 et PS5 devaient, normalement, sortir en juillet, celles-ci avaient été reportées quelques heures avant leur lancement. Or, nous savons désormais quand est-ce que Century: Age of Ashes arrive sur consoles PlayStation.Grâce à un récent post sur le compte Twitter du jeu, nous apprenons quesur. Pour rappel, le titre est free-to-play. Ainsi, les joueurs et les joueuses désirant découvrir Century: Age of Ashes pourront se procurer le soft sans débourser un seul centime.Pour rappel, la Saison 1 de Century: Age of Ashes, nommée « A Shadow Over Skel », a été lancée il y a plusieurs semaines, soit à la fin du mois de juin. Celle-ci a apporté de nombreuses nouveautés au soft, dont une nouvelle classe et une nouvelle map (Sanctuaire Valkürien). Sans oublier le Dragon Pass, incluant plus de 70 récompenses et de nouveaux événements, entre autres.Century: Age of Ashes est actuellement disponible sur PC et Xbox Series. Le titre free-to-play de Playwing arrive donc le 26 septembre 2022 sur PS4 et PS5.