Century: Age of Ashes a séduit 500 000 joueurs et lance son première événement temporaire

Sorti au début du mois de décembre,. Jeu multijoueur free-to-play, il a la particularité de proposer des affrontements à dos de... dragons. Doté d'un gameplay assez nerveux, les retours sont pour le moment positifs et les critiques sur Steam sont même « Plutôt positives ». Depuis le 2 décembre, ce sont donc 500 000 utilisateurs différents qui ont essayé l'expérience au moins une fois, soit des chiffres très prometteurs pour le studio indépendant Playwing.Pour marquer le coup,. Celui-ci permet de découvrir la variante gelée de la carte Sarghildian Creek, dans le mode Chaos en free-for-all. V, dans le but de marquer le plus de points. Vous aurez beau être un bon viseur, il faudra toutefois faire attention, puisque chaque élimination faite vous met une prime sur la tête, rendant votre élimination plus rentable pour les autres joueurs.En outre, cet événement modifie certaines capacités pour proposer un gameplay plus en adéquation avec la situation. Plusieurs défis seront également proposés aux joueurs, lesquels pourront mettre la main sur quelques récompenses., un mois après la sortie deActuellement disponible sur Steam, Century: Age of Ashes arrivera sur PlayStation, Xbox et mobile en 2022