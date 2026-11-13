Cémantix 1717 : Indices et solution, quel est le mot du 13 novembre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 13 novembre 2026 à 00h06
Retrouvez la solution Cémantix du 13 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
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Cémantix 1717 : Indices et solution, quel est le mot du 13 novembre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 13 novembre 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 13 novembre 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 13 novembre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Il naît d'une attraction lunaire pour s'éteindre sur le sable, inlassable voyageur d'une étendue salée.


Indice 2Qu'il soit fait de paroles brûlantes ou de sang, sa puissance emporte tout sur son passage lorsqu'il se déchaîne.


Indice 3Simple boucle de ruban sur une décoration ou fureur océanique, il possède bien des visages pour qui sait l'observer.


Indice 4Il monte et descend au rythme incessant des marées, dictant la loi des côtes et des estuaires.


Indice 5Lorsqu'une chose arrive en immense quantité et sans interruption, on utilise ce terme pour décrire cette abondance soudaine.


Indice 6Les poètes aiment contempler sa surface ondoyante, tandis que les navires peinent parfois à s'y maintenir lors des tempêtes.


Indice 7Au pluriel, il désigne familièrement les vagues tumultueuses sur lesquelles les marins intrépides doivent naviguer.


Indice 8Mouvement d'élévation du niveau de la mer lors de la marée montante, ou écoulement liquide abondant et continu.


Solution du 13 novembre 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 13 novembre 2026Flot


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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