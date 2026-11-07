Cémantix 1711 : Indices et solution, quel est le mot du 7 novembre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 07 novembre 2026 à 00h07
Retrouvez la solution Cémantix du 7 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
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Cémantix 1711 : Indices et solution, quel est le mot du 7 novembre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 7 novembre 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 7 novembre 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 7 novembre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Il brave les vents de l'incertitude pour donner corps à des chimères qui n'appartiennent qu'à lui.


Indice 2Souvent seul face à l'abîme du risque, il est le capitaine d'un navire qu'il a lui-même assemblé pièce par pièce.


Indice 3Ni roi ni mendiant, il transforme la sueur de son audace en or ou bien en poussière.


Indice 4Il ne cherche pas de patron puisqu'il préfère façonner sa propre destinée professionnelle.


Indice 5Dans le domaine de la construction, c'est à lui que l'on confie la réalisation et la coordination des gros travaux.


Indice 6Il doit souvent convaincre des banquiers ou des investisseurs pour financer le lancement de son nouveau projet.


Indice 7C'est un individu qui fonde et dirige sa propre société pour faire des affaires.


Indice 8Personne qui prend l'initiative de créer ou de diriger une affaire commerciale en assumant les risques financiers pour en tirer un profit.


Solution du 7 novembre 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 7 novembre 2026Entrepreneur


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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