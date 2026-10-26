Cémantix 1699 : Indices et solution, quel est le mot du 26 octobre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 26 octobre 2026Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 26 octobre 2026.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 26 octobre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Il n'appartient pas au cœur des choses, préférant errer à la lisière des royaumes pour mieux les envelopper.
Indice 2Bien qu'il puisse frapper à votre porte ou influencer votre destin, il ne naîtra jamais dans vos propres profondeurs.
Indice 3Tel un souffle venu d'ailleurs, son essence réside tout entière dans ce qui ne vient pas du dedans.
Indice 4Dans les vieux hospices comme dans les écoles, il désigne celui qui vient apprendre le jour sans jamais rester dormir la nuit.
Indice 5En informatique, ce qualificatif désigne une mémoire que l'on branche par un câble plutôt que de l'enfermer dans la machine.
Indice 6Il caractérise le jeune écolier qui, sitôt la cloche de midi sonnée, quitte la cour pour aller déjeuner dans son propre foyer.
Indice 7Pour percer le secret de mon énigme, il vous suffit de trouver l'antonyme exact du mot interne.
Indice 8Qui est situé au-dehors, qui se rapporte à la surface d'un corps ou qui provient d'un milieu autre que celui que l'on considère.
Solution du 26 octobre 2026
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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