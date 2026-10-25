Cémantix 1698 : Indices et solution, quel est le mot du 25 octobre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 25 octobre 2026 à 09h35
Retrouvez la solution Cémantix du 25 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Vous aimez GAMEWAVE ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour nous retrouver en priorité dans l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Cémantix 1698 : Indices et solution, quel est le mot du 25 octobre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 25 octobre 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 25 octobre 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 25 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis l'abîme où cent décennies viennent noyer leurs espoirs et leurs poussières.


Indice 2Trente générations d'hommes s'éteignent dans l'oubli avant que je n'achève ma lente révolution.


Indice 3L'aube de mon existence voit des empires naître, et mon crépuscule contemple leurs ruines oubliées.


Indice 4Les très vieux arbres et les monuments antiques portent souvent mon nom pour témoigner de leur âge vénérable.


Indice 5Le fameux bogue informatique redouté lors du passage à l'an deux mille a été baptisé en mon honneur.


Indice 6Je suis une mesure du temps vertigineuse qui se compose d'exactement cent décennies.


Indice 7Je représente un long cycle historique qui s'achève au bout de dix siècles consécutifs.


Indice 8Je suis une période de temps continue s'étendant sur une durée de mille ans.


Solution du 25 octobre 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 25 octobre 2026Millénaire


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

Travel Town : Liens énergie gratuite (free energy links)
Travel Town 25 octobre 2026

Travel Town : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Travel Town du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 25 octobre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits
Carnival Tycoon 25 octobre 2026

Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits

Retrouvez les liens Carnival Tycoon du jour vous permettant de récupérer des tours, spins et coins gratuitement.
Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)
Grand Solitaire Harvest 25 octobre 2026

Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Solitaire Grand Harvest du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Tasty Travels : Liens énergie gratuite (free energy links)
Tasty Travels 25 octobre 2026

Tasty Travels : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Tasty Travels du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)
Seaside Escape 25 octobre 2026

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Seaside Escape du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)