Call of Duty: Warzone : Un Easter Egg découvert sur la carte Fortune's Keep

Se rendre au Cimetière (« Graveyard ») de Fortune's Keep.

Interagir avec la pelle, plantée dans le sol, près d'une tombe vide, située au milieu du cimetière.

Trouver et allumer trois bougies, qui apparaissent à divers endroits.

Se rapprocher d'une tombe et interagir avec pour rendre hommage.

Dès lors, un zombie sortira de terre. Attention, celui-ci vous attaquera instantanément.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que la Saison 4 est disponible depuis seulement quelques heures au moment où nous écrivons ces lignes, beaucoup de joueurs et de joueuses ont lancépour découvrir les nouveautés introduites grâce à la dernière mise à jour. D'ailleurs, certains d'entre eux ont découvert un Easter Egg, sur la nouvelle carte du mode Résurgence, Fortune's Keep.En effet, Fortune's Keep, qui est une carte un peu plus grande que Rebirth Island, contiendrait plusieurs secrets. Pour le moment, les joueurs ont découvertplutôt étonnant : en effectuant certaines actions, dans un ordre bien précis, il est possible de faire apparaître, dans la zone du cimetière.Selon les derniers retours et, notamment, la vidéo d'Incredilag, disponible sur YouTube, il convient d'effectuer les manipulations suivantes :Il se peut que d'autres Easter Egg soient dissimulés sur la carte. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Pour rappel, la Saison 4 a été lancée le 22 juin dernier suret Call of Duty: Warzone. Celle-ci apporte de nombreuses nouveautés, dont les détails sont disponibles dans notre article dédié . Par ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà connaître les playlists prévues pour cette nouvelle saison grâce à notre récapitulatif . De plus, un crossover avec Terminator sera prochainement disponible sur Vanguard et Warzone, d'après les dernières informations.Call of Duty: Warzone est disponible, gratuitement, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.