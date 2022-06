Call of Duty : Vanguard/Warzone : Un crossover avec Terminator, en approche

Xbox Édition Standard → 53,72 € au lieu de 69,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Ultimate → 57,99 € au lieu de 110 €, soit 47 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis leur sortie officielle,etont eu le droit à de nombreux crossovers avec différents personnages issus de licences vidéoludiques ou bien cinématographiques. En effet, pour ne citer que deux exemples, les joueurs et les joueuses ont, récemment, pu affronter Godzilla et King Kong via l'Opération Monarch, alors que Rambo avait été introduit en tant qu'Opérateur dans le battle royale.Alors que la Saison 4 est sur le point d'être lancée sur Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone, à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous apprenons que les deux titres vont également, bientôt, accueillir. Cette collaboration a, notamment, été teasée sur le compte Twitter Call of Duty et confirmé via l 'article concernant le Passe de Combat de la Saison 4 , sur le site officiel.Ainsi, d'après les informations partagées,arriveront prochainement, via, sur Vanguard et Warzone. Ces packs spéciaux sont dits « à durée limitée ». Les développeurs n'ont pas donné de date de sortie précise, mais ils ont indiqué que plus d'informations seront disponibles, plus tard au cours de cette saison. De ce fait, nous pouvons nous attendre à ce que ces bundles arrivent lors de la mise à jour de milieu de saison. Or, il ne s'agit, pour le moment, que d'une hypothèse.Pour savoir quand le crossover entre Vanguard/Warzone et Terminator sera disponible, il convient d'attendre une nouvelle communication officielle. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Rappelons que le battle royale Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurant Call of Duty: Vanguard chez notre partenaire, Instant Gaming :