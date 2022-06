Call of Duty: Vanguard/Warzone : Détails du contenu de la Saison 4

Saison 4 de Warzone et Vanguard, les détails

Les nouveautés de la Saison 4, sur Call of Duty: Warzone

La Saison 4 et son contenu pour Call of Duty: Vanguard

Ladoit arriver à la fin de ce mois de juin suret. D'ailleurs, les développeurs de ces deux titres ont déjà partagé des détails quant au contenu de cette nouvelle saison, dans un article disponible sur le site officiel.Il est, donc, temps de faire unPremièrement, grâce à la Saison 4, les joueurs et les joueuses pourront s'affronter sur la carte, créée par High Moon Studios, en mode Résurgence. Celle-ci dispose de dimensions assez similaires à Rebirth Island et proposera quatre points d'intérêt (POI) : « Town », « Smuggler's Cove », « Keep » et « Winery ».Ce sera également l'occasion de découvrir de, soient « Black Market Run Contracts » et « Cash Extraction ». Cette première nouveauté invitera les joueurs à rejoindre une « Black Market Buy Station », dans un temps imparti, afin d'obtenir des items non disponibles dans les stations de ravitaillement classique. À l'inverse, « Cash Extraction » demandera aux équipes de collecter un maximum d'argent puis de s'exfiltrer, ou bien de chasser leurs adversaires.Deuxièmement, les développeurs ont décidé desur la map. De plus,de ladite carte changeront avec la Saison 4. Cette nouvelle saison apportera également les SUV blindés et la grenade EMP, permettant de brouiller les radars des adversaires.Et ce n'est pas tout. En effet, via cette Saison 4, deseront introduits : « Pillage », « Butin en Or » (victoire obtenue en collectant 5 000 000 dollars - 120 joueurs), ainsi qu', qui proposera 8 défis à réaliser pour gagner des éléments cosmétiques.Finalement, les équipes en charge de Call of Duty: Warzone ont également donné de premières informations concernant, qui devrait apporter le mode « Renaissance des Morts » et une mise en avant de la map Rebirth Island dans les rotations.

Call of Duty: Vanguard accueillera également des nouveautés, grâce à la Saison 4, dont deux nouvelles cartes pour le multijoueur. Il s'agit des maps suivantes : « USS Texas 1945 », disponible dès le lancement, et « Désolation » intégrée via la mise à jour de milieu de saison. En ce qui concerne le mode Zombies, les joueurs se battront sur la carte « Shi No Numa » selon un gameplay au tout par tour et devront accomplir une nouvelle quête principale, nommée « Wonder Weapon ».

Évidemment, deseront introduites, pour l'occasion, dont la Marco 5, la Push Dagger la Vargo-S et l'UGM-8, ainsi que de: Carver Butcher, Callum Hendry et Ikenna Olowe.