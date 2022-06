Call of Duty: Warzone : Les Playlists de la Saison 4

Planning des playlists pour la saison 4

Les playlists prévues sur Warzone

Semaine du 22 juin Caldera Battle Royale Solo, Duo, Trio, Squad. « Golden Plunder » Squad. Fortune's Keep Résurgence Solo, Duo, Trio, Squad.



Semaine du 30 juin Caldera Battle Royale Solo, Duo, Trio, Squad. « Golden Plunder » Squad. Fortune's Keep Résurgence Solo, Duo, Trio, Squad. Rebirth Island Résurgence Squad.



Semaine du 7 juillet Caldera Battle Royale Solo, Duo, Trio, Squad. « Storage Town Clash » 50 VS 50. Fortune's Keep Résurgence Solo, Duo, Trio, Squad. Rebirth Island Résurgence Squad.



Semaine du 14 juillet Caldera Battle Royale Solo, Duo, Trio, Squad. « Clash » 50 VS 50. Fortune's Keep Résurgence Solo, Duo, Trio, Squad. Rebirth Island Résurgence Squad.



Semaine du 21 juillet Caldera Battle Royale Solo, Duo, Trio, Squad. Fortune's Keep Résurgence Solo, Duo, Trio, Squad. Rebirth Island* Résurgence Solo, Duo, Trio, Squad. « Payload » 12 VS 12.



Récapitulatif des nouveautés de la saison 4

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En plus d'ajouter des nouveautés diverses, via le lancement d'une nouvelle saison, les développeurs deprévoient des rotations régulières en ce qui concerne les modes de jeu proposés sur le soft. D'ailleurs, Raven Software vient tout juste de dévoilerde leur battle royale. Ainsi,Les. Voici ce qui attend les joueurs et les joueuses pour les prochaines semaines, d'après les dernières informations partagées par Raven Software *Une rotation est prévue entre Rebirth Island et Fortune's Keep, tous les jours, à partir de la semaine du 21 juillet.Avant de vous dévoiler le planning, rappelons que la Saison 4, intitulée « Mercenaires de Fortune », introduira une toute nouvelle carte sur le mode Résurgence de Call of Duty: Warzone. Il s'agit de(« Bonne Fortune », en français). Par ailleurs,au fil de la nouvelle saison et le point d'intérêt « Storage Town » sera réintégré dès le lancement de celle-ci.Finalement, de(« Black Market Run Contracts » et « Cash Extraction ») feront leur apparition dès le lancement de la Saison 4, alors que desarriveront au fur et à mesure des semaines. Nous vous avions concocté un récapitulatif des nouveautés à venir sur Call of Duty: Warzone et, dans un article dédié Pour rappel,est disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.