Call of Duty: Warzone plus populaire que Fortnite chez les jeunes aux États-Unis

Depuis quelques années,, livrant alors une guerre sans merci entre les différents studios. En tête du classement,. Entièrement gratuit, celui-ci a cassé les codes du battle royale, séduisant de plus en plus de joueurs.Aujourd'hui, il n'est plus le seul à attirer ces derniers puisque d'autres gros studios proposent eux aussi leur battle royale gratuit. Nous retrouvonsDisponible depuis le mois de mars 2020, réunissant ainsi pas moins de 50 millions de joueurs en un mois seulement . Outre le fait deen un temps record, il s'est avéré être très lucratif pour la franchise de Call of Duty, rapportant un bénéfice de presque 3 millions de dollars par jour , et malgré les cheaters présents dans le jeu, sa popularité n'est plus à prouver.Récemment, grâce à une enquête menée par Yahoo avecauprès des adolescents américains avec pas moins de 9 800 jeunes interrogés, il s'est avéré que. En effet, lors du lancement de Warzone, 62 % des personnes interrogées ont déclaré jouer à Call of Duty, soit une hausse de 33 %, contrairement à celles et ceux qui jouent Fortnite. Les chiffres du battle royale d'Epic Games sont moins, bons, puisqu'ils sont passés de 39 % à 37 % depuis le printemps 2020, alors qu'en 2019, 53 % des jeunes interrogés y jouaient.Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PS4, Xbox One et PC depuis le 10 mars 2020.