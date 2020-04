Warzone : 50 millions de joueurs en un mois

Activision a annoncé que Warzone comptait, d'ores et déjà, 50 millions de joueurs.

Over 50 million players.



Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U — Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020

Sorti le 10 mars 2020,a très vite su conquérir le cœur des joueurs, et des amateurs de la série, puisque 6 millions de joueurs ont été recensés 24 heures après sa sortie. En quatre jours, le titre en comptait 15 millions, et voilà que nous apprenons qu'au bout d'un mois, ce ne sont pas moins deNous pouvons donc dire que Warzone a connu un lancement des plus réussis, même si Apex Legends , qui fait figure de mastodonte dans le genre battle royale, peut se targuer d'avoir réussi à réunir 50 millions de jours plus rapidement. Malheureusement, contrairement au battle royale de Respawn et Electronic Arts, aucune statistique particulière n'a été partagée.Même si la plupart des joueurs apprécient l'expérience telle qu'elle est, les développeurs ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers et apporteront de nouvelles choses dans les semaines à venir. Récemment, le mode quatuor (équipes de quatre joueurs) a été implanté, et les trios sont bel et bien de retour après une courte éviction , qui n'a pas plus à la communauté. Selon les rumeurs, il sera prochainement possible de jouer en duo, alors que divers modes spéciaux seraient étudiés.