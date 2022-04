Call of Duty: Warzone : Operation Monarch confirme l'arrivée possible de King Kong et Godzilla

🚨 Call Of Duty MW (Warzone) Update 1.57 Added to database.



Cela fait désormais un moment que le possible crossover entre King Kong/Godzilla et Call of Duty: Warzone est au cœur de l'actualité. Plusieurs rumeurs laissaient présager l'arrivée de ces monstres iconiques sur les serveurs officiels du battle royale. De plus, le premier teaser concernant la Saison 3 du soft, partagé par Activision, va dans ce sens.Et cela ne cesse de se confirmer, de semaine en semaine, alors que la nouvelle saison de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard s'apprête à être lancée. En effet, récemment, le compte Twitter PlayStation Size, a partagé une découverte : la mise à jour 1.57 de Warzone aurait été répertoriée dans la database du batte royale d'Activision. Celle-ci devrait introduire. La bataille devrait débuterActivision n'a pas confirmé cela, or, les différentes rumeurs et découvertes, étant de plus en plus nombreuses et importantes, il y a fort à parier que ce crossover verra bel et bien le jour. D'autant que le studio a publié un tweet assez explicite :Sachez que la Saison 3 de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard doit arriver le 27 avril prochain, sur toutes les plateformes de jeu concernées.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :