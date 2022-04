Call of Duty : Warzone : Saison 3, une date possible de lancement

Saison 3 Call of Duty: Warzone, Date de lancement

Alors que la Saison 2 de Call of Duty: Warzone, le battle royale d'Activision, bat actuellement son plein, beaucoup de joueurs et de joueuses dirigent leur regard vers le futur. En effet, certains sont impatients de connaître quand la Saison 3 de Warzone arrivera et ce qu'elle proposera, en matière de nouveautés, changements, etc. Toutes les réponses à ces questions ne sont pas encore tout à fait connues. Pour autant, il est possible d'émettre quelques suppositions.Au moment où nous écrivons ces lignes, les développeurs de Call of Duty: Warzone et Activision n'ont pas communiqué quant à la date officielle et précise de déploiement de la Saison 3 sur leur soft. Il y a fort à parier que le studio de développement et l'éditeur apportent des précisions, à ce sujet, dans les prochains jours. Nous vous invitons, ainsi, à revenir sur cet article régulièrement, car nous le mettrons à jour.En revanche, il est possible de donner. En effet, le Battle Pass de la Saison 2 de Call of Duty: Warzone se termine dans 16 jours, selon le compteur affiché sur le jeu, au moment où nous écrivons ces lignes. Il se pourrait donc que la Saison 3 soit lancée dans les jours suivants la fin de ce compteur, soit à partir du. Mais, comme nous l'avons indiqué précédemment, rien n'a encore été officialisé. Il ne s'agit que d'une estimation hypothétique. Ainsi, nous vous invitons à prendre ces informations avec précaution.Évidemment, nous vous tiendrons au courant des évolutions et informations au sujet de cette troisième saison de Call of Duty: Warzone, dès que de plus amples informations seront disponibles et officialisées.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :