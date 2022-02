Call of Duty: Warzone : Un crossover avec King Kong et Godzilla en approche ?

Xbox Édition Standard → 49,99 € au lieu de 69,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Ultimate → 91,49 € au lieu de 110 €, soit 17 % de réduction.



Die Hard, Scream, Rambo... Call of Duty: Warzone n'en est pas à son premier crossover. En effet, tout comme Fortnite , le battle royale d'Activision et d'Infinity Ward ne cesse d'accueillir du nouveau contenu, en lien avec des productions cinématographiques, univers de la pop culture, etc. Or, la rumeur du jour laisse présager l'arrivée de deux créatures mythiques sur Call of Duty: Warzone : King Kong et Godzilla.En effet, un premier utilisateur Twitter avait fait circuler des images conceptuelles de King Kong et Godzilla dans Warzone. Malheureusement, ce compte a été supprimé.. Il a réussi à avoir plus de précisions et a écrit dans les colonnes du site Xfire.com : l'une des images « montrait King Kong écrasant un avion de la Seconde Guerre Mondiale dans le ciel tandis que des soldats lui pointaient des fusils au loin ». À l'inverse, une autre représentait « Godzilla détruisant des troupes en dessous avec un faisceau bleu vif ». Par ailleurs, Henderson s'est interrogé quant à la possible intégration de ces deux monstres légendaires dans l'itération actuelle du soft.. Ces informations sont ainsi à prendre avec des pincettes. Il faut attendre une communication de la part du studio de développement et de l'éditeur de Call of Duty: Warzone pour en avoir le cœur net.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :