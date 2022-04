Call of Duty: Vanguard/Warzone : Une Saison 3 centrée sur des monstres iconiques ? (Godzilla, King Kong...)

Task Force Harpy have discovered treasure troves of classified arms. The truth will soon be unearthed. pic.twitter.com/1efe4Hm7JF — Call of Duty (@CallofDuty) April 13, 2022

When you run the audio through a spectrogram... https://t.co/7Xf06mYsb5 pic.twitter.com/qaq6D3cYbd — Ryan B. (@PrestigeIsKey) April 13, 2022

Il y a, déjà, de cela plusieurs semaines qu'une certaine rumeur laissait penser qu'un crossover entre Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Warzone et des monstres iconiques, tels que Godzilla et King Kong, arriveraient prochainement sur les serveurs officiels desdits jeux.Une rumeur qui semble se confirmer, à mesure que les jours avancent et que la communication autour de la Saison 3 s'intensifie. Récemment, soit le 13 avril dernier, Activision a publié le premier teaser de cette nouvelle saison Call of Duty. Nous y apprenons que de nouveaux opérateurs seront, prochainement, introduits et que la Saison 3 répond au nom de « Classified Arms ».De plus, à la fin de cette vidéo, il est possible d'entendre un cri qui semble provenir d'un monstre inconnu. Le compte officiel Twitter de Call of Duty rend la chose d'autant plus intrigante, via un récent post : « Nous avons découvert un appareil diffusant une fréquence mystérieuse provenant du cache. Une analyse spectrale poussée est nécessaire afin de déchiffrer le signal. Soldats, pourriez-vous aider ? ».L'utilisateur Twitter Ryan B., s'est prêté au jeu et a tenté de déchiffrer ledit message. Il semble avoir fait une découverte qui confirme l'arrivée prochaine de monstres sur Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard.Néanmoins, et à l'heure actuelle, rien n'a réellement été confirmé par les développeurs. Pour connaître le fin mot de cette histoire, il est préférable d'attendre une nouvelle communication de leur part.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :