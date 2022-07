Call of Duty: Warzone : Les playlists de la Saison 4 Reloaded

Planning des playlists pour la Saison 4 Reloaded de Warzone

Semaine du 27 juillet

Caldera Battle Royale Solo, Duo, Trio, Squad Plunder Squad

Rebirth Island Rebirth of the Dead Squad Resurgence Squad

Fortune's Keep Resurgence Solo, Duo, Trio, Squad



Semaine du 4 août

Caldera Battle Royale Solo, Duo, Trio, Squad Champion of Caldera Trio

Rebirth Island Rebirth of the Dead Squad Resurgence Solo, Duo, Trio, Squad

Fortune's Keep Resurgence Squad



Semaine du 11 août

Caldera Titanium Trials: Endurance Squad Battle Royale Solo, Duo, Trio WSOW Battle Royale (du 12 au 15 août) Trio Plunder (du 16 au 17 août) Squad

Rebirth Island Resurgence Squad

Fortune's Keep Resurgence Solo, Duo, Trio, Squad



Semaine du 18 août

Caldera Titanium Trials: Endurance Squad Battle Royale Solo, Duo, Trio Golden Plunder Squad

Rebirth Island Resurgence Solo, Duo, Trio, Squad

Fortune's Keep Resurgence Squad



La Saison 4 Reloaded apportera, bien entendu, son lot de nouveautés sur. De plus, les équipes en charge du battle royale ont prévu des rotations régulières en ce qui concerne les modes de jeu proposés, tout au long de cette mid-saison. À ce sujet, Raven Software a récemment dévoiléComme vous vous en doutez probablement déjà, les modes de jeu, en fonction des cartes proposées, seront différents tout au long de la Saison 4 Reloaded de Warzone. Voici ce qui attend les joueurs et les joueuses pour les prochaines semaines, d'après les dernières informations partagées par Raven Software :



Pour rappel, la Saison 4 Reloaded introduit plusieurs nouveaux contenus à Call of Duty: Warzone et. Nous vous avions, d'ailleurs, concocté un récapitulatif , à ce sujet.Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.