Call of Duty: Warzone : Les bundles Terminator détaillés

Le contenu des bundles Terminator, sur Call of Duty: Warzone

Pack Terminator T-800 Mastercraft Ultra Operator

L'Opérateur « Model T-800 ».

Une exécution spéciale.

Le plan ultra-rare de fusil d'assaut, dit « Neural Net Processor ».

Deux plans légendaires : « Coltan Alloy » « Motorhead ».

Le charme « Always Scanning Charm ».

L'emblème animé « I'll be Back ».

Le réticule « Infrared Optics ».

Pack Terminator T-1000 Ultra Operator

L'Opérateur « Model T-1000 ».

Trois plans légendaires : « The Liquid Metal » pour SMG. « The Persistent Mission » pour fusil d'assaut. « Identity Theft » pour LMG.

La montre « Alternative Future ».

L'emblème animé « Full Chase ».

La carte animée « The Unstoppable ».

À la fin du mois de juin 2022, les équipes en charge de avaient teasé , via un post sur le compte Twitter Call of Duty, l'arrivée prochaine d'un crossover avec Terminator. Alors que la Saison 4 Reloaded débarque dans quelques jours sur Warzone et Vanguard, nous en savons désormais plus quant au, à venir.Le crossover entre Call of Duty: Warzone et Terminator introduiraque les joueurs et les joueuses pourront acheter via la boutique en jeu. D'après les dernières informations partagées, ils seront disponibles. Aucune date de sortie officielle et précise n'a été communiquée, pour le moment. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus à ce sujet. En revanche, nous connaissonsPour rappel, la Saison 4 Reloaded arrivera le 27 juillet prochain sur Call of Duty: Warzone. Le contenu de cette mid-saison ayant été, récemment, révélé, nous vous en parlions dans un article dédié