Call of Duty: Warzone : Le mode de jeu « Rebirth of the Dead » expliqué

Saut chargé : Capacité à recharge rapide qui permet de se déplacer ou de changer de direction rapidement.

Explosion à IEM : Possibilité de détruire les appareils électroniques des adversaires, désactivant alors l'ATH des opérateurs présents dans le rayon de l'explosion.

Grenade lacrymogène : Grenade qui permet de désorienter les ennemis et de leur infliger des dégâts.

Comme vous le savez probablement déjà,etvont bientôt accueillir la Saison 4 Reloaded . Le patch apportant cette mid-saison sera disponible dès le mercredi 27 juillet, en fin de journée , sur le battle royale. Récemment, les équipes en charge de Call of Duty: Warzone ont partagé, devant arriver avec la Saison 4 Reloaded.« Rebirth of the Dead » (« Renaissance des morts », en français), développé par Beenox, se veut être un mode de jeu, disponible selon une durée déterminée sur Call of Duty: Warzone. Celui-ci invite les joueurs et les joueurs à « devenir des zombies dans une partie unique en quatuor rassemblant jusqu'à 40 joueurs », sur la carte Rebirth Island.En effet, via ce mode, les joueurs, qui mourront au cours d'une partie, auront alors. D'ailleurs, en tant que zombie, ces derniers auront accès à, leur permettant de survivre :De plus, si les joueurs, devenus des morts-vivants, parviennent à récupérer quatre seringues, ils pourront alors revenir en tant qu'opérateur. Pour cela, il convient de tuer des adversaires : en éliminant un opérateur humain, vous obtiendrez 2 seringues. En effectuant une exécution sur un ennemi, vous débloquerez 4 seringues.Finalement, « Rebirth of the Dead » introduit: en éliminant des zombies, les joueurs verront la jauge d'infestation se remplir. Une fois pleine, tous les spectateurs (les zombies morts au combat) seront alors ramenés à la vie. Sans oublier, lesqui peuvent être utilisées pour et sur les coéquipiers devenus des morts-vivants.Si vous désirez en savoir plus ou lire les différentes astuces partagées par les équipes de développement, vous pouvez vous rendre sur le site officiel Call of Duty Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.