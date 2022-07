Call of Duty: Vanguard/Warzone : Le contenu de la Saison 4 Reloaded annoncé

Saison 4 Reloaded de Warzone et Vanguard, les détails

La date de lancement de la Saison 4 Reloaded deeta, récemment, été annoncée. Elle débarquera lesur les deux titres et sur toutes les plateformes de jeu concernées. D'ailleurs, les développeurs ont partagé des informations concernant leLes joueurs et les joueuses ont déjà pu se rendre compte que plusieurs coffres maudits peuvent être trouvés sur la carte Fortune's Keep (« Bonne Fortune », en français). Il s'agit de. Pour récupérer le contenu desdits coffres, il convient de tuer de nombreux zombies et terminer l'événement lié.De plus, la Saison 4 Reloaded introduirasur la carte Caldera et unpour le SUV blindé. Par ailleurs, un tout nouveau mode de jeu sera disponible sur Rebirth Island, nommé: 10 escouades devront affronter leurs adversaires, susceptibles de revenir en tant que zombies après leur mort.Par ailleurs, tous les joueurs et les joueuses qui ont débloqué les skins « Zombies Camos » (Golden Viper, Plague Diamond et Dark Aether) sur Call of Duty: Vanguard pourront les utiliser et en profiter sur Warzone. Évidemment, la Saison 4 Reloaded apportera, soit le fusil d'assaut Vargo-S, qui pourra être obtenu en complétant des défis ou en l'achetant via la boutique. Sans oublier,: Ikenna Olowe.Mais ce n'est pas tout.de Titanium Trials sera lancée dès le 11 août prochain tandis que Call of Duty: Vanguard accueillera, « Desolution », dès le lancement de la Saison 4 Reloaded.Finalement, comme prévu, au début du mois d'août, il sera possible de découvrir, introduisant de nouveaux éléments cosmétiques via les packs : Terminator T-800 Mastercraft Ultra Operator Bundle et le Terminator T-1000 Ultra Operator Bundle.