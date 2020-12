Call of Duty dépasse les 3 milliards de dollars de recettes au cours des 12 derniers mois

La dynamique de l’année dernière dans l’écosystème Call of Duty, entre le free-to-play Warzone et le contenu post-lancement de Modern Warfare, et maintenant à Black Ops Cold War, a été incroyable. C'est le nouveau grand chapitre de Black Ops avec une campagne incroyable, une toute nouvelle expérience de zombies et bien sûr un multijoueur intense. Le lancement n'est que le début. Nous nous concentrons sur la création d'un flux continu de nouveautés comprenant une énorme quantité de contenu et d'événements gratuits après le lancement à travers toute la franchise.

Dans un nouveau communiqué de presse,, un record pour. Ce chiffre colossal serait dû, selon Activision, au nouveau « modèle commercial d'écosystème partagé ».Selon le communiqué,, et la franchise enregistreen comparaison à 2019.Depuis la sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War . Il ne faut pas non plus oublier quen'en est qu'à ses débuts, et que plusieurs nouveautés gratuites sont d'ores et déjà prévues. De ce fait,, le vice-président d', a fait quelques déclarations.Nous apprenons également que Call of Duty: Warzone a rassemblé, et ce depuis son lancement en mars dernier,, et celui-ci prendra une nouvelle dimension en s'intégrant à la fois à Black Ops Cold War et Modern Warfare avec le lancement de la première saison le 10 décembre prochain. Pour rappel, celui-ci avait rassemblé 15 millions de joueurs en seulement quatre jours