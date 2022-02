Les prochains Call of Duty arriveront bien sur les consoles PlayStation

Xbox Édition Standard → 55,99 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 91,49 € au lieu de 110 €, soit 17 % de réduction. Édition Cross-Gen Bundle → 67,49 € au lieu de 79,99 €, soit 16 % de réduction.



Récemment, la firme américaine Microsoft a racheté Activision Blizzard pour 70 milliards de dollars . Ce rachat a soulevé de très nombreuses questions, notamment quant au caractère exclusif des prochains jeux du studio. Parmi eux, les Call of Duty. Beaucoup de joueurs et joueuses se demandaient si les prochains opus estampillés Call of Duty débarqueraient tout de même, à l'avenir, sur les consoles PlayStation.Dans une très récente publication sur le site de Microsoft , le président de Microsoft, Brad Smith, s'est exprimé à ce sujet. Il a ainsi déclaré « Pour être clair, Microsoft continuera à rendre Call of Duty et d'autres titres populaires d'Activision Blizzard disponibles sur PlayStation, selon les termes de tout accord existant avec Activision ». Par la suite, il a ajouté : « Et nous nous sommes engagés envers Sony à les rendre également disponibles sur PlayStation au-delà de l'accord existant et dans le futur afin que les fans de Sony puissent continuer à profiter des jeux qu'ils aiment ».D'ailleurs, cette stratégie de la part de Microsoft devrait également s'appliquer à la Nintendo Switch puisque le président a poursuivi là-dessus, en affirmant que « Nous souhaitons également prendre des mesures similaires pour soutenir la plateforme à succès Nintendo. Nous pensons que c'est la bonne chose pour l'industrie, pour les joueurs et pour notre entreprise ».En ce qui concerne la série des Call of Duty, nous apprenions, il y a peu de temps, que l'opus de cette année 2022 sera bien développé par Infinity Ward Actuellement,est disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo. À retrouver sur smartphones (iOS et Android), Call of Duty Mobile est lui aussi gratuit. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :