Call of Duty: Vanguard/Warzone : Trois opérateurs de la saison 2 ont fuité

Xbox Édition Standard → 55,99 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 91,49 € au lieu de 110 €, soit 17 % de réduction. Édition Cross-Gen Bundle → 67,49 € au lieu de 79,99 €, soit 16 % de réduction.



Si la saison 2 de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone devait originellement sortir au tout début du mois de février, son lancement a été reporté de quelques jours . Or, quelques informations la concernant ont déjà fuité, notamment quant aux nouveaux opérateurs prochainement disponibles.C'est l'utilisateur Twitter ZestyCODLeaks qui a récemment partagé trois visuels, représentant trois nouveaux opérateurs.. Selon ses propos, ces trois opérateurs seront introduits dans Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone, dès le lancement de la saison 2. Malheureusement, le post a été supprimé à cause de droits d'auteur. Celui de JulesLeaks, le même utilisateur, persiste pour autant sur le réseau social en question.Ils n'ont, d'ailleurs, aucunement dévoilé l'exact contenu de la saison 2. Il faut donc attendre une communication officielle de leur part afin de connaître le fin mot de l'histoire et savoir si oui ou non ces trois opérateurs seront de la partie.Rappelons que le Battle Royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :