Quand sort la saison 1 de Vanguard et Warzone ?

Mise à jour : la Saison 1 de #Vanguard et Warzone Pacifique sortira désormais le 8 décembre. Les détenteurs de Vanguard profiteront d'un accès anticipé exclusif de 24 heures pour découvrir la carte Caldera. L'accès libre débutera le 9 décembre. pic.twitter.com/RxTgH8FHqk — Call of Duty France (@CallofDutyFR) November 19, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Voilà plus de deux semaines queest disponible, ce qui a permis aux développeurs d'apporter des premières corrections, mais aussi quelques équilibrages, pour que l'expérience du FPS, notamment le multijoueur, soit un peu plus saine. S'il reste encore du travail à faire, la plupart des joueurs attendent maintenant l'arrivée de, qui apportera du contenu aussi bien pour cet opus que pour son free-to-play,Normalement, nous aurions dû profiter de cette première saison dès le 2 décembre, mais Activision a fait le choix, sans avancer de raison, de reporter de quelques jours sa. Dorénavant, celle-ci n'est plus attendue avant. Sur Warzone, si vous n'êtes pas en possession de, vous devrez patienter 24 heures de plus pour profiter de la nouvelle carte, qui ne sera déployée que le 9 décembre.Parmi les nouveautés, nous pourrons découvrir de nouvelles cartes et modes inédits pour, mais aussi de nouvelles armes et quelques ajouts pour le mode Zombie. Concernant Warzone, une nouvelle carte, nommée Caldera , sera disponible. Il s'agit d'une île tropicale qui regorge de nombreux secrets. Pour l'occasion, des véhicules de combat seront introduits pour le battle royale.La première saison offrira également un Passe de combat inédit, permettant aux joueurs de récupérer des récompenses exclusives, qu'ils soient sur l'un ou l'autre des jeux.Rendez-vous donc dès le 8 décembre pour les possesseurs de Vanguard, et le 9 pour les autres. La mise à jour de la saison 1 sera, comme toujours, publiée dans la soirée, aux alentours de 19h, si Activision a gardé ses habitudes.