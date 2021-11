Quand sort Caldera, la nouvelle carte de Warzone ?

Près de deux ans après la sortie de, Activision est on ne peut plus ravi du résultat, puisque la communauté pèse plus de 100 millions de joueurs uniques. Le fait que Raven Software apporte, très souvent, des nouveautés n'y est évidemment pas étranger et l'arrivée de, pour faire le lien avec, devrait raviver la flamme dans le cœur de certains joueurs. Il s'agit toujours d'un événement important, quel que soit le jeu.Activision nous a très vite donne une réponse, puisque le renouveau de Warzone sera disponible en même temps que la saison 1 de Call of Duty: Vanguard, qui arrive plus ou moins un mois après la sortie du jeu. De ce fait, nous allons voir débarquer(le 2 pour celles et ceux ayant acheté Vanguard). Contrairement à Verdansk, il s'agit d'une île, mais l'espace jouable sera sensiblement similaire à la carte historique du battle royale.D'ailleurs, et même si de nombreux secrets sont gardés pour le jour J, un aperçu deest disponible, permettant même d'avoir le nom de plusieurs points d'intérêt. Selon les différentes inscriptions que nous pouvons y lire, il s'agit d'une île qui a servi de camp militaire, suggérant donc que de nombreuses références y seront faites.La carte recevra également des mises à jour importantes durant l'année 2022. Il se peut qu'elle soit également modifiée en cours de route, selon le chemin qui sera emprunté par les développeurs.De son côté, Rebirth Island devrait normalement faire partie de la playlist, pour que les joueurs de Warzone puissent profiter d'une carte plus petite, avec des modes de jeu originaux.Quant à Verdansk, un événement spécial sera lancé le 18 novembre, permettant aux plus nostalgiques d'entre nous de revivre certains moments de la carte. Tous les détails de l'événement seront dévoilés lors de son lancement.