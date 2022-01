Call of Duty: Vanguard/Warzone : Quand commence la saison 2 ?

Quelle est la date de sortie de la saison 2 de Vanguard et Warzone ?

Comme pour les derniers épisodes de la licence Call of Duty,, qui a bien évidemment des répercussions sur Warzone, le battle royale qui a été drastiquement modifié avec ce nouvel épisode, puisqu'il a connu une nouvelle carte, Caldera. Que ce soit dans l'un ou l'autre des jeux, les joueurs ont été au rendez-vous et ont particulièrement apprécié les nouveautés. Étant donné que ces dernières arrivent notamment en début de saison (mais aussi en cours, lors de la mise à jour mi-saison) nombreux sont celles et ceux à se demander, pour profiter d'un contenu inédit.Sachant que la saison 1 a une date de fin programmée pour le 1février, selon les informations données par le passe de combat, il est aisé d'imaginer que, dans la soirée. Activision a effectivement pour habitude de déployer ses mises à jour le mardi, en fin de journée, voire, dans certains cas, le mercredi.Naturellement, Activision et Sledgehammer nous en diront plus en temps voulu, en nous rapprochant de la fin de saison, mais en attendant d'avoir une date de sortie définitive, attendez-vous à voir débarquer, bien qu'un petit décalage puisse avoir lieu, si jamais les développeurs rencontrent un petit souci.Cette saison 2 devrait normalement apporter de nouvelles cartes, de nouvelles armes et des modes inédits. Là encore, nous allons devoir patienter pour en savoir plus, mais selon les habitudes des développeurs, voici à quoi nous devons nous attendre, a minima.Notez que l'article sera mis à jour au fil du temps, dès lors que des informations plus précises seront partagées.reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, tout comme, qui est, lui, free-to-play.